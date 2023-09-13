Шахрайка раніше вже була судима за подібні злочини

У Тернополі шахрайка обманула двох підприємець на 14 мільйонів гривень. Жінка затоваришувала з тернополянками і запропонувала їм поставляти за вигідною ціною смартфони та медичне обладнання із-за кордону. Коли шахрайка отримала гроші, то просто зникла.

До правоохоронців звернулися дві тернополянки, які розповіли, що віддали своїй знайомій чималу суму грошей за техніку. Однак товару вони не отримали, а зловмисниця зникла з їхніми коштами, повідомили в поліції в середу, 13 вересня. Під час розслідування поліцейські з'ясували, що шахрайкою виявилася 33-річна жителька Тернополя, яка раніше була судима за аналогічні злочини.

Жінка, увійшовши у довіру до двох потерпілих, видурила в однієї 11 мільйонів 300 тисяч гривень, а в іншої – майже 3 мільйони гривень. Схема обману полягала в тому, що тернополянка розповідала знайомим підприємицям, що вона веде успішний бізнес – із-за кордону возить в України смартфони, побутову техніку, медичне обладнання. Після того запропонувала жінкам за нижчою ціною придбати товар.

«Аби втримати жертв на гачку, підозрювана спочатку дійсно передавала їм товар за ціною нижчою від ринкової, таким чином, беручи гроші на все більші й більші партії замовлення, а далі з величезними сумами просто зникала», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Правоохоронцями вдалося розшукали зловмисницю. 33-річній тернополянці оголосили про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (Заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчиненому повторно). Також суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Жінці загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.