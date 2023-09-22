Правоохоронці обшукали помешкання й автомобілі шахраїв

Правоохоронці викрили дев’ятьох учасників злочинної організації, які упродовж 2023 року шляхом шахрайства заволоділи майном пенсіонерів на мільйон гривень, повідомив у п’ятницю, 22 вересня, Офіс генерального прокурора.

Як з’ясували правоохоронці, шахраї мали дані про літніх людей, які через інтернет придбали біологічно активні добавки (БАДи). Підозрювані телефонували їм, представлялися соціальними працівниками і пропонували нібито повернути пенсіонерам гроші, витрачені на «неякісні добавки».

Правоохоронці встановили, що учасники схеми вводили потерпілих в оману, просили зробити «страховий платіж» та надавали для цього номер рахунку. Після того, як пенсіонери надсилали кошти, підозрювані на зв'язок з ними більше не виходили.

Наразі слідство з'ясувало, що фігуранти заволоділи майном 14 пенсіонерів на загальну суму понад мільйон гривень. Найстаршій потерпілій – 92 роки.

Правоохоронці одночасно провели майже 40 обшуків на території Києва, Тернополя та Київської області за місцем проживання і в транспортних засобах підозрюваних, а також в офісних приміщеннях. Наразі сімох учасників злочинної організації затримали. Їм вручили клопотання про застосування запобіжних заходів.