Теребовлянська громада стала однією з перших, де священики під час богослужінь розповідатимуть людям, як вберегтися від шахрайств

На Тернопільщині стартувала акція інформування населення про різні види шахрайств. Щоб розповісти про типові шахрайські схеми якомога більшій кількості жителів сіл і міст, тернопільській поліцейській звернулися до священиків по допомогу. Тепер під час богослужінь отці розповідатимуть парафіянам, як не стати жертвою шахрая.

Поліцейські Теребовлянської громади вже провели перші зустрічі з священиками різних парафій, повідомила прес-служба місцевої поліції у понеділок, 18 вересня. Отцям надали матеріали і розповіли про найпопулярніші методи шахрайств через телефон та інтернет. В поліції Тернопільщини ZAXID.NET зазначили, що таку акцію запровадили, бо останнім часом кількість звернень про шахрайства побільшало в кілька разів.

Окрім того, на інформаційних стендах біля церков правоохоронці також розклеїли буклети з інструкцією, що необхідно робити, коли до людини телефонує шахрай.

В поліції також додали, що Теребовлянська громада стала однією з перших, де священики під час богослужінь розповідатимуть людям, як вберегтися від шахрайств. Надалі таку акцію влаштують в кожній громаді області.