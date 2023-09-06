Козівський районний суд засудив жителя Козови до 6 років 6 місяців в'язниці за те, що той вирвав сумку у жінки, але зашпортався, впав і вже не зміг підвестися, бо його утримували місцеві жителі. Чоловік у суді свою вину не визнав і зазначив, що крадіжку йому наказав зробити чорт.

Тернопільські правоохоронці встановили, що крадіжку обвинувачений скоїв в центрі районного містечка на вул. Грушевського 2 травня 2022 року. Потерпіла жінка вийшла з дому і підійшла до свого автомобіля. Жителька Козови поставила свою сумку на капот авто, щоб знайти ключі, і в цей момент також розмовляла по телефону. Раптом до неї підбіг невідомий чоловік, вирвав сумку, в якій були 1200 гривень, і побіг далі. Жінка почала кликати на допомогу. Затримали крадія випадкові свідки, які передали його поліції.

«Свідок в суді засвідчив, що він кинувся наздоганяти злодія, але його затримав інший чоловік. Місцеві жителі тоді зібралися всі разом, свідок подзвонив в поліцію. Поки їхали правоохоронці, хлопець казав "посадіть мене у в'язницю, я не маю за що жити, мені не дають грошей"», – йдеться у вироку Козівського районного суду від 1 вересня.

Обвинувачений під час судового засідання свою вину не визнав. Чоловік пояснив, що сумку з рук він не видирав, а забрав її з капота автомобіля. Додав, що раніше подібні злочини бачив в бойовиках і вирішив собі спробувати. Обвинувачений також пояснив, що того дня йшов, побачив сумку на капоті, підбіг і смикнув за неї. Але далеко втекти йому не вдалося, бо він впав, сумка вилетіла, а з неї і гаманець. Після того його зловили і забрали в поліцію.

«У суді обвинувачений зазначив, що йому шкода за вчинене. На запитання захисника, хто ним керував, то відповів у суді, що "звір, який називається чорт, диявол, Біблія називає його Сатаною рогатим". Але в пояснені, яке крадій надавав суду від 27 лютого 2023 року, він зазначив, що 2 травня він по телевізору подивився бойовик і, щоб бути популярним, вирішив у центрі Козови біля військкомату скоїти крадіжку», – зазначається у вироку суду.

Козівський районний суд визнав винним жителя Козови і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 6 років 6 місяців. Строк відбування покарання рахувати з моменту фактичного затримання, а саме 2 травня 2022 року.