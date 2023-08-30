У чоловіка діагностували ушкодження рук і ніг

В місті Яремче в Івано-Франківській області чоловік катався на квадроциклі в горах і впав у водоспад «Дівочі сльози». Щоб витягнути його з урвища на допомогу прибули рятувальники та бригада швидкої допомоги. З травмами різного ступеня важкості постраждало доправили до місцевої лікарні.

Нещасний випадок трапився після обіду 30 серпня біля річки Жонка в місті Яремче. На телефон рятувальної службу о 14:57 зателефонували медики, які повідомили, що чоловік разом з квадроциклом впав у водоспад і не може самотужки вибратися звідти.

«До місця події були направлені рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини та рятувальники пошуково-рятувального відділення міста Яремче. Прибувши до місця виклику, рятувальники транспортували постраждалого до машини екстреної медичної допомоги», – повідомили в ДСНС Івано-Франківщини в середу, 30 серпня.

З'ясувалося, що чоловік катався горами на квадроциклі, не розрахував сили та не вписався в поворот на гірській дорозі і разом з транспортом впав у водоспад «Дівочі сльози» річки Жонка, що протікає неподалік дороги.

Медики, які прибули на виклик, знерухомили чоловіка та діагностували в нього травми рук і ніг. Рятувальники на спеціальних ношах знесли постраждалого до проїзної дороги, а вже автомобіль швидкої допомоги доправив чоловіка до районної лікарні в Яремче.

Про травмування людини під час їзди на квадроциклі також повідомили правоохоронців. В поліції внесли факт ДТП в ЄРДР за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил експлуатації транспорту, що спричинили травмування людини).