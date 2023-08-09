За поїздку кожен чоловік заплатив по 3 500 доларів

На кордоні України та Румунії прикордонники зупинили вантажівку, в кузові якої перебувало двоє ухилянтів. Чоловіки сховалися під пластиковими ящиками з-під ягід. На запитання, куди вони прямують, затримані відповіли, що в сусідню країну на збір чорниці. Ухилянтів та водія військовослужбовці затримали.

Прикордонники Чернівецького загону вантажний автомобіля УАЗ зупинили у Карпатах вночі 8 серпня. Водій військовослужбовцям розповів, що везе тару для збору чорниці в горах. Однак промовчав, що у кузові в нього перебувають пасажири.

«Оперативники Держприкордонслужби дізналися, що мешканець Чернівецької області готує незаконне переправлення чоловіків призовного віку до Румунії. Прикордонники спільно з представниками військової контррозвідки СБУ неподалік кордону зупинили вантажний автомобіль. Під час огляду в кузові автомобіля під пластиковими ящиками правоохоронці виявили двох чоловіків», – повідомили в Державній прикордонній службі України.

Спершу пасажири стверджували, що їдуть збирати чорницю, але потім зізналися, що мали на меті перетнути державний кордон і утекти з України. Як з’ясувалося, водій автомобіля за грошову винагороду пообіцяв чоловікам безперешкодне переправлення. Вартість такої поїздки у гори коштувала кожному пасажиру по 3 500 доларів.

Прикордонники передали трьох порушників поліції. Відносно пасажирів, які намагалися незаконно перетнути кордон, правоохоронці склали протоколи про адміністративні правопорушення. Організатору подорожі загрожує кримінальна відповідальність, передбачена ст. 332 КК України (Незаконне переправляння осіб через державний кордон). Санкція правопорушення передбачає до п'ятьох років позбавлення волі.