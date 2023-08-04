До схеми причетні працівники одного з спортивних клубів Тернополя

На Тернопільщині посадовець військкомату та ще четверо його спільників займалися виготовленням фальшивих довідок для чоловіків призовного віку. За допомогою цих документів ухилянти могли вільно виїжджати закордон. Вартували послуги 3000 доларів з одного клієнта. Збирали гроші та інформацію, а також видавали вже готові фальшиві документи в одному із спортивних клубів Тернополя.

Посадовцю військкомату на Тернопільщині та чотирьом спільникам повідомили про підозру у переправленні військовозобов’язаних за кордон, заявили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, підозрювані виготовляли для охочих ухилитись від мобілізації жителів Тернопільщини фіктивні документи, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону. Свої послуги вони оцінили від 3000 доларів США з однієї людини.

«Правоохоронці викрили підозрюваних під час отримання 6000 доларів США. Зловмисники взяли гроші, а замовнику передали тимчасові посвідчення військовозобов'язаних і довідки військово-лікарських комісій. Працівники прокуратури та управління стратегічних розслідувань провели більше десятка обшуків у помешканнях, місцях роботи та автомобілях підозрюваних. Було виявлено та вилучено документи, штампи, печатки, грошові кошти та інші речові докази, які скеровані на експертизу», – зазначили в Офісі генерального прокурора.

Правоохоронні служби не повідомляють, де саме проводилися обшуки і який спортивний клуб причетний до схеми видачі фіктивних документів. Однак тимчасово виконуючий обов'язки начальника поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко на свої сторінці в Facebook розмістив фото, на яких видно, що обшук проходив у клуб Viking, який розміщений на мікрорайоні «Аляска» у Тернополі.

Правоохоронець зазначив, що послугами злочинного угруповування скористалися 13 чоловіків, а 6 з них вже виїхали закордон.

«Майже півроку поліцейським та працівникам силових структур Тернопільщини довелося документувати протиправну діяльність працівника центру комплектування та його спільників. Зловмисники займалися виготовленням фальшивих документів для виїзду чоловіків за кордон. Послугами зловмисників скористалися тридцять мешканців області, а шістьом з них вже вдалося покинути територію України», – повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко.

Наразі чотирьом зловмисникам вже оголошено підозри за ч. 2 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Трьом учасникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави, а посадовець ТЦК звільнений із займаної посади та переміщений по службі до військової частини бойового складу на Сході країни.

Нагадаємо, що у червні правоохоронці викрили приватного підприємця з Тернополя, який організував схему виготовлення фіктивних довідок для чоловіків призовного віку. Правопорушник та ще кілька його помічників виготовляли весь пакет документів, який був необхідний клієнту – довідки військово-лікарської комісії, МСЕК. Вартували такі послуги 3 тис. доларів. Приймали оплату та видавали пакети документів в спортивному клубі Тернополя.