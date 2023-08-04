21-річного підозрюваного в переправленні ухилянтів затримали на гарячому під час отримання грошей за фіктивні документи

У Жовкві на Львівщині поліцейські затримали 21-річного жителя Івано-Франківська за переправлення ухилянтів за кордон. Підозрюваний за 5,5 тис. євро виготовив пакет фіктивних документів про визнання чоловіка непридатним до військової служби.

Як розповіли в поліції та прокуратурі Львівщини, 21-річний житель Івано-Франківська за 5,5 тис. євро виготовив чоловікові призовного віку пакет фіктивних документів, нібито виданих одним з місцевих територіальних центрів комплектування та військово-лікарською комісією, які визнавали його непридатним до військової служби. Завдяки цим документам ухилянт отримав можливість перетнути державний кордон під час дії воєнного стану.

Затримання відбулося на автозаправці під час передачі грошей

Організатора схеми викрили поліцейські спільно з прикордонниками. Його затримали 3 серпня у Жовкві на Львівщині під час одержання частини коштів. Як видно з оприлюднених правоохоронцями фото, затримання відбулося на автозаправці.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за незаконне переправлення осіб через кордон (ч.3 ст.332 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.