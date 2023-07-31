Організатора схеми затримали на гарячому під час отримання грошей

СБУ та поліція затримали 44-річного мешканця Червоноградського району за організацію схеми незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Затриманий досі займався адвокатською діяльністю, а тепер заробляв на ухилянтах, яких переправляв під виглядом волонтерів з допомогою системи «Шлях».

«За $ 4200 США ділок пропонував ухилянтам пакет документів, який давав змогу безперешкодно перетнути кордон. А саме, під виглядом учасника волонтерської або ж громадської організації потенційним втікачам гарантував «безпечний» виїзд з України», – йдеться в повідомленні СБУ.

Організатором схеми виявився 44-річний мешканець Червонограсдького району, адвокат (фото поліції)

За даними СБУ, організатором схеми виявився 44-річний мешканець Червоноградського району, який раніше займався адвокатською діяльністю. У прокуратурі уточнили, що затриманий вносив дані ухилянтів у систему «Шлях», що давало їм можливість виїзду за кордон.

Правоохоронці затримали організатора схеми «на гарячому» під час одержання другої частини коштів – 4000 доларів. Йому вже повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). Правоохоронці встановлюють інших учасників схеми.