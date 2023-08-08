За незаконний перетин кордону на човні кожен чоловік мав сплатити 4500 доларів

Поліція викрила схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків у Румунію. Клієнтів шукали на Полтавщині, а переправляли їх у сусідню країну на човнах. Оперативники затримали мешканців Полтавської та Закарпатської областей та шістьох їхніх «клієнтів», кожен з яких платив за переправлення по 4500 доларів.

Мешканці Полтавської та Закарпатської областей займалися пошуком чоловіків призовного віку, пропонували їм незаконно перетнути кордон за винагороду. Поліція затримала чотирьох учасників угруповання.

«Після вдалого пошуку серед жителів Полтавщини "клієнтів" фігуранти ще до виїзду отримували завдаток за свої послуги. Це був так званий "вхідний квиток" для відправки до міста Мукачево на Закарпатті. Там їх зустрічав один з учасників злочинної групи та поселяв у заздалегідь орендованому будинку. Термін очікування незаконного перетину держкордону міг складати від трьох днів до двох тижнів. Після узгодження усіх домовленостей і отримання другого грошового траншу зловмисники доставляли ухилянтів до місця незаконного перетину кордону, де через річку на човнах переправляли їх до Румунії», – повідомили 8 серпня у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

Двох підозрюваних затримали 6 серпня у Закарпатській області під час перевезення групи ухилянтів до кордону. В автомобілях було шестеро чоловіків, які хотіли виїхати за межі України. Вони встигли передати організаторам схеми втечі 30 тис. доларів. На Полтавщині поліцейські затримали ще двох членів злочинної групи.

Усім затриманим повідомили про підозру у незаконному переправленні людей через державний кордон. Ця стаття ККУ передбачає ув’язнення від семи до дев’яти років з конфіскацією майна.