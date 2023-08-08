Суд на Хмельниччині призначив три роки ув'язнення 49-річному чоловікові, який ухилився від мобілізації. Чоловік двічі проігнорував повістку та не прибув до ТЦК для відправки на навчальні збори.

Як повідомила прес-служба прокуратури Хмельниччини, 49-річний мешканець колишнього Білогірського району отримав повістку про відправку на навчальні збори та проходження військової служби. Однак без поважних причин не з'явився на вказану дату і час.

«Коли йому повторно намагались вручити повістку, він відмовився її отримати, повідомивши, що не бажає проходити військову службу, та знову не прибув до центру комплектування», – йдеться у повідомленні.

Суд визнав чоловіка винним у порушенні ст. 336 ККУ (ухилення від призову на військову службу). Йому призначили мінімальне покарання, передбачене цією статтею, – три роки ув'язнення.

Зауважимо, що вирок суду поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.