Під ультрафіолетовою лампою патрульні виявили два десятки конопель у горщиках

У Луцьку патрульні поліцейські випадково нарколабораторію в приватному будинку. Правоохоронці доправляли додому нетверезого чоловіка і випадково помітили у приміщенні декілька десятків горщиків з канабісом під ультрафіолетовою лампою.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Волині, учора, 28 серпня, до правоохоронців звернулись мешканці Луцька і повідомили, що на вулиці Роговій посеред дороги лежить безпорадний чоловік у стані сп'яніння.

За адресою виїхали патрульні. На місці, яке вказали заявники, вони побачили чоловіка, який перебував у неадекватному стані і не міг самостійно рухатися. З’ясувалося, що чоловік мешкає неподалік, тож патрульні вирішили доправити його додому.

«За місцем проживання громадянина поліцейські помітили близько двох десятків горщиків з рослинами, що за зовнішніми ознаками були схожі на канабіс. Ці "вазони" стояли під ультрафіолетовою лампою. Також невідома речовина рослинного походження була виявлена в сухому подрібненому вигляді», – зазначають у поліції.

Крім того, патрульні побачили набої різного калібру: йдеться про близько 40 штук.

На місце інциденту патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Зазначимо, що санкція статті за вирощування конопель передбачає мінімум 1,7 тис. грн штрафу.