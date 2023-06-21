42-річний чоловік намагався втекти від поліції, але його затримали

У Рівному чоловік через таксиста намагався передати знайомому наркотичні таблетки. Втім, водій таксі зателефонував до поліції і повідомив про підозрілу посилку. Отримувач пакунку, побачивши поліцію, почав втікати, але патрульні його наздогнали.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Рівненщини, виклик до них надійшов вночі у вівторок, 20 червня. Заявником виявився водій однієї зі служб таксі. Він повідомив, що отримав виклик від чоловіка, який дав йому телефон, що був перемотаний ізострічкою, і сказав, куди потрібно його відвезти. Водієві пакунок видався підозрілим і він зателефонував у поліцію.

«На вулиці Генерала Безручка патрульні уже чекали на отримувача, який прийшов забирати "передачу". Побачивши поліцейських, він кинувся втікати, але інспектори його швидко наздогнали. І провели поверхневу перевірку», – йдеться у повідомленні.

У 42-річного втікача під стрічкою на телефоні виявили таблетки «Бупренорфін» [опіоїдний анальгетик, який виписують пацієнтам з больовим синдромом після операцій, при онкології]. І хоч чоловік стверджував, що отримав їх для себе, патрульні все одно викликали слідчо-оперативну групу та забезпечили охорону місця події до їх приїзду.