Дівчина не пояснила патрульним, звідки взяла наркотики

У Рівному 19-річна дівчина пропонувала неповнолітнім купити наркотики. Про це поліцію повідомив юнак, якому дівчина робила пропозицію придбати в неї амфетамін. Щодо цього випадку поліція розпочала кримінальне провадження.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Рівненщини, виклик від неповнолітнього хлопця правоохоронці отримали у вівторок, 13 червня. Він розповів, що коли гуляв з друзями, до них підійшла дівчина і запропонувала придбати наркотики, а також показала їх. Вони відмовилися, а дівчина попрямувала у невідомому напрямку.

«Поліцейські на місці події разом із заявником обстежили прилеглі території й виявили вказану особу. Патрульна провела 19-річній дівчині поверхневу перевірку, під час якої виявила пакетик із кристалічною речовиною, ймовірно, наркотичною. Зі слів дівчини – це амфетамін. Де і для чого вона це взяла – пояснити не змогла», – йдеться у повідомленні.

На місце правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу. Як повідомили у коментарі ZAXID.NET у прес-службі поліції Рівненщини, щодо 19-річної мешканки Дубна слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 309 ККУ (незаконне зберігання наркотиків без мети збуту). Пакетик з наркотиком відправили на експертизу. У поліції додають, що наразі дівчина відмовляється від надання показів.

Додамо, що санкція статті 309 передбачає мінімум 17 тис. грн штрафу.