Суд зобов'язав державу виплатити 190 тис. грн компенсації мешканцю містечка Костопіль на Рівненщині, якого підозрювали у вирощуванні конопель. У суді чоловік довів, що звинувачення були безпідставними. Після того, як Верховний Суд остаточно визнав його невинуватим, чоловік подав позов з вимогою заплатити йому моральну компенсацію за понад два роки перебування під слідством.

Як йдеться у рішенні Костопільського міськрайонного суду від 2 червня, кримінальне провадження щодо мешканця Костополя поліція відкрила у липні 2017 року. Тоді під час обшуку вдома у підозрюваного знайшли 17 саджанців конопель та пристрій для вживання наркотиків, на якому виявили нашарування екстракту канабісу. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 309 ККУ (зберігання наркотиків без мети збуту) та ст. 310 ККУ (посів конопель).

Справу розглядали у серпні 2019 року. Суду забракло доказів винуватості чоловіка. До прикладу, до матеріалів справи не долучили доказ, що власником літньої кухні, в якій знайшли марихуану, був підозрюваний. Що ж до пристрою для куріння, то чоловік заявив, що знайшов його декілька днів тому, приніс додому і не використовував, а слідство заперечити цю версію не змогло. Тож чоловіка визнали невинуватим.

Цей вирок підтвердив Рівненський апеляційний суд, а тоді і Верховний Суд. Згодом чоловік подав позов до держави з вимогою відшкодувати йому 300 тис. грн моральної компенсації за понад два роки, проведені під слідством.

Суддя Петро Олійник позов частково задовольнив, щоправда, зменшивши суму компенсації.

«Суд дійшов висновку про те, що відшкодування моральної шкоди слід встановити в розмірі 190 тис. грн, виходячи з розрахунку: 6700 грн [мінімальна зарплата] х 28 повних місяці та чотири дні перебування під слідством і судом», – йдеться у рішенні. Гроші повинні стягнути з державного бюджету.

Зауважимо, що рішення поки не набрало законної сили, сторони можуть подати апеляцію.