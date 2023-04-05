Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років

У вівторок, 4 квітня, на Рівненщині затримали 40-річного наркоторговця із Одеси. У нього вилучили психотропів на понад 100 тис. грн. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Рівненській області. Зловмисник робив закладки наркотиків на території Києва, Рівного, Львова, Тернополя та Луцька.

Як повідомляють в поліції, автомобіль Ford Fiesta під керуванням 40-річного одесита патрульні зупинили в Дубні, що на Рівненщині. Під час обшуку легковика під бардачком виявили схованку, звідки вилучили 96 г особливо небезпечної психотропної речовини альфа-PVP та 59 г амфетаміну. За цінами чорного ринку їхня вартість – понад 100 тис. грн.

Усі психотропи вже були розфасовані для подальшого розповсюдження шляхом закладок. Крім того, поліцейські вилучили мобільний телефон зловмисника. Вони також встановили, що одесит розповсюджував наркотики роблячи закладки на території Києва, Рівного, Львова, Тернополя, Луцька та інших міст.

Вже раніше судимого за наркозлочини зловмисника поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Досудове розслідування за фактом незаконного перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів за частиною 1 статті 307 КК України триває. Поліцейські встановлюють канали постачання товару. За збут наркотиків жителю Одеси загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.