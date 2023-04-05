Неодноразово судимий 26-річний займався збутом наркотиків та психотропів у Стрию

26-річний мешканець Стрия проведе 9 років у в'язниці за розповсюдження наркотиків. У чоловіка також конфіскують усе майно, повідомила прес-служба прокуратури у середу, 5 квітня.

Неодноразово судимий 26-річний займався збутом наркотиків та психотропів у Стрию. Для цього стриянин зареєструвався в Telegram, куди куратор скидав йому завдання – де і в якій кількості зробити закладки з наркотиками.

«Фігурант йшов у наперед обумовлене місце, зокрема у лісосмугу біля залізничної колії. Там він за допомогою викрутки робив отвори в землі, де ховав наркотики. Місце сховку позначав та фотографував. Фото разом із геолокацією надсилав куратору», – розповіли у прокуратурі.

Чоловік закопав 81 закладку із наркотиками. Після продажу однієї закладки 26-річний розповсюджувач отримував від куратора 50 грн на свій електронний гаманець. Правоохоронці затримали торговця, суд призначив йому 9 років ув'язнення.