Під час обшуків у злочинця знайшли чимало готівки, яку він отримав від продажу наркотиків

У Червонограді затримали 43-річного торговця наркотиками, який спробував налагодити торгівлю наркотиками для прикордонників. Військові сконтактувалися з поліцією і затримали чоловіка на гарячому.

43-річний наркодилер вирішив розширити свою клієнтську базу і запропонував прикордонникам придбати наркотики. Натомість військовослужбовці Держприкордонслужби доповіли про це своєму керівництву, а ті повідомили поліцію.

Перед тим як затримати 43-річного наркодилера, правоохоронці задокументували кілька фактів збуту ним наркотичних речовин. У середу, 3 квітня, близько 14:00 бійці мобільного прикордонного загону «Дозор» разом із поліцією затримали торговця.

«Після реалізації «травички» 43-річного місцевого жителя затримали. Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили у зловмисника та скерували на експертне дослідження речовини рослинного походження, схожі на «канабіс», значну суму коштів у різній валюті, отриману від незаконної діяльності, та інші речові докази», – повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

Скільки саме грошей і наркотиків вилучили у дилера правоохоронці не розголошують. Затриманому повідомлено про підозру у збуті наркотичних засобів. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.