За 1 грам кокаїну торговці брали по 100 доларів

У Львові правоохоронці викрили та затримали організовану злочинну групу, яка займалась збутом кокаїну. Наркобізнес приносив злочинцям по 8 млн грн щомісяця. У понеділок, 3 квітня, прес-служба прокуратури повідомила про вручення підозр одразу чотирьом членам організованої групи — двом тернополянам та двом львів'янам.

За даними слідства, двоє мешканців Тернопільщини організували та налагодили розгалужену мережу торгівлі кокаїном на території Львівської області. Вони привозили наркотики до Львівської області, де передавали співорганізатору. За фасування та безпосередньо збут – відповідали двоє львів'ян.

«За товар встановили фіксовану ціну – 100 доларів США за один грам. За попередніми оцінками, така діяльність приносила їм щомісяця орієнтовно 8 млн грн», – повідомили у прокуратурі.

На місяць злочинці могли продати до двох кілограмів наркотику. Частина заробленого від продажу кокаїну йшла на придбання нових партій товару та плату учасникам угруповання.

30 березня правоохоронці затримали одного з організаторів і трьох учасників злочинної групи. Під час проведення низки одночасних санкціонованих обшуків за адресами проживання підозрюваних правоохоронці вилучили наркотики, а саме 200 грамів кокаїну та чотири пластикові відра із суцвіттям коноплі. Вартість вилучених наркотичних засобів на чорному ринку становить понад 1 млн грн.

Окрім того, вилучили мобільні телефони, банківські картки, гроші та інші речові докази. Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють інших причетних осіб.

Тим часом чотирьом затриманим чоловікам, деталі про яких правоохоронці не розголошують, загрожує від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.