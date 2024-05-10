«Укрпошта» продаватиме на аукціонах посилки, які ніхто не забрав впродовж півроку. Початкова ціна за кожну посилку – 10 грн, повідомила прес-служба «Укрпошти» у п’ятницю, 10 травня.

Як пояснили в «Укрпошті», продаж незапитаних посилок поширена міжнародна практика. Так, аналогічний підхід поширений серед міжнародних поштових операторів та логістичних компаній, як-от Amazon, USPS, FedEx, Royal Mail та багатьох інших.

Як йдеться у повідомленні, посилки, які отримувач не забрав протягом двох тижнів, «Укрпошта» відправляє назад відправнику. Якщо ж він протягом двох тижнів також не забирає посилку, то вона їде на спеціально облаштований склад, де зберігається півроку.

За цей період і отримувач, і відправник мають право за заявою отримати посилку. Однак якщо вони цього не зробили, то посилку продадуть на аукціоні. Таким чином «Укрпошта» компенсуватиме витрати на логістику та зберігання поштових відправлень протягом цього періоду.

Посилки об’єднають у палети, які міститимуть до 100 посилок – їх продаватимуть як один лот. Усі посилки будуть нерозпакованими і не матимуть адресної інформації. Ані «Укрпошта», ані потенційні покупці до оголошення результатів аукціону не знатимуть, що в посилках. Причому для усунення корупції під час формування лотів працівники пошти не зможуть брати участь в аукціонах.

«Раніше такі поштові відправлення просто знищувалися. Відтепер згідно із законодавством ми можемо продати ці посилки і компенсувати витрати на їхню логістику та зберігання, як це роблять у більшості країнах світу», – зазначив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

В «Укрпошті» наголосили, що часто шахраї розсилають повідомлення з пропозицією придбати одну посилку. Однак на аукціонах «Укрпошти» продаватимуть тільки групові лоти.

«На аукціонах компанії продаватимуть тільки групові лоти. Тому, якщо вам пропонують придбати одну посилку, це є ознакою шахрайських дій», – йдеться у повідомленні.