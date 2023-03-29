18-річному розповсюджувачу наркотиків загрожує до 10 років тюрми

Поліція затримала 18-річного мешканця Полтавської області, який тимчасово проживає у Львові. Правоохоронці вилучили у хлопця психотропних речовин на півмільйона гривень. У середу, 29 березня, поліція повідомила, що затриманий торгував наркотиками по всій Україні, він пересилав психотропи поштою.

За даними поліції, 18-річний хлопець розповсюджував особливо небезпечні синтетичні наркотики, а саме – 4-ММС (мефедрон) та PVP. Хлопець пересилав наркотики поштою у різні регіони України. Поліцейські задокументували кілька таких відправлень і у понеділок, 27 березня, зловмисника затримали з черговою партією психотропів.

Під час затримання та обшуку за місцем проживання правоохоронці виявили та вилучили у затриманого кілограм психотропів, а також засоби для фасування, електронні ваги та інші речові докази. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження. Вартість виявлених наркотиків за цінами чорного ринку становить близько півмільйона гривень.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру. Максимальне покарання, яке загрожує 18-річному хлопцеві, це до десяти років ув'язнення.