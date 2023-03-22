У сумці чоловіка знайшли пакунки з гашишем та канабісом

Волинський суд оштрафував на 249 тис. грн мешканця Львівщини за спробу контрабанди наркотиків. У жовтні чоловік намагався провезти через пункт пропуску «Устилуг» пакунки з канабісом та гашишем, однак йому завадили прикордонники. Під час розслідування чоловік уклав з слідством угоду про визнання винуватості і погодився на штраф.

Як повідомляли прикордонники, чоловіка затримали 1 жовтня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг». У сумці 46-річного водія Mercedes Sprinter виявили згортки з канабісом та гашишем. Сумарно йдеться про 16 грам канабісу та майже 7 грам гашишу. Виявити наркотики допоміг службовий пес, який зреагував на сумку.

СБУ відкрила справу за ч.1 ст. 309 ККУ (незаконне зберігання наркотиків), ч.2 ст. 15 та ч.2 ст. 305 ККУ (спроба контрабанди наркотиків). Максимально чоловікові загрожувало до десяти років тюрми.

У кого саме чоловік придбав наркотики, в вироку не зазначено. Вказано лише, що заборонені речовини він купив у Дрогобичі. Про обвинуваченого відомо, що він мешканець Львівщини, має на утриманні дитину, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. У скоєному розкаявся – це стало пом'якшуючою обставиною.

Також обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, в якій погодився на обумовлене сторонами покарання. На засіданні 15 березня Володимир-Волинський міський суд цю угоду затвердив. Відтак чоловік повинен сплатити 249,9 тис. грн штрафу. Наркотики суд постановив знищити.

Протягом місяця після набрання вироком чинності обвинувачений повинен надати суду та прокуратурі квитанцію про оплачений штраф.