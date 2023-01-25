Через пункт пропуску «Ягодин» до України ввезли 46 тонн заморожених креветок під виглядом гуманітарної допомоги. Водії вантажів в документах зазначили, що перевозять допомогу для харківської благодійної організації. Згодом митники з'ясували, що насправді креветки відвезли у Київ, а у благодійному фонді про такий вантаж вперше чули. Відтак щодо обох водіїв склали протоколи, які передбачають не лише конфіскацію продуктів, а й штраф у сумі 100% від їхньої вартості.

Недоброчесних перевізників викрили ще в вересні минулого року, але Державна митна служба повідомила про це випадок лише у середу, 25 січня. Зазначається, що перевізник двома рейсами через пункт пропуску «Ягодин» ввіз до України 46 тонн морожених креветок.

Водії власноруч і під особистий підпис задекларували їх гуманітарною допомогою, вказавши отримувачем харківську благодійну організацію. Однак, як з'ясувалось під час ініційованої митницею перевірки, у Харкові не знали, не очікували та не отримували на свою адресу цього вантажу. Опитані волинськими митниками водії зізналися, що доправили ці креветки на склад у місті Київ. Навіщо внесли у декларацію неправдиві дані, чоловіки пояснювати відмовились.

«Згідно зі ст. 483 Митного кодексу України, подання митному органу як підстави для переміщення товарів документів, які містять неправдиві дані, тягне за собою конфіскацію предметів правопорушення та штраф у розмірі їх повної вартості. Відтак, щодо обох водіїв Волинською митницею порушені справи, які передадуть на розгляд суду», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що на час перетину кордону вартість 46 тонн креветок за курсом НБУ становила майже 10 млн грн.