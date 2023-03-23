Пенсіонер заховав пакунки з марихуаною під светром

У середу ввечері, 22 березня, у пункті пропуску «Краківець» на кордоні з Польщею у 68-річного пасажира рейсового автобуса прикордонники знайшли півкілограма марихуани. Чоловік мав заховані наркотики під светром, однак їх допоміг виявити службовий собака.

Як розповіли в Західному регіональному управлінні ДПСУ, увечері в пункт пропуску «Краківець» на виїзд до Польщі прибув рейсовий автобус «Київ-Свіноуйсьце». Під час перевірки пасажирів на 68-річного уродженця Кіровоградської області зреагував службовий собака. Чоловіка запросили для додаткової бесіди та перевірки.

Пенсіонер їхав до Польщі рейсовим автобусом і віз під светром марихуану (фото ДПСУ)

У нього прикордонники спільно з працівниками митниці виявили два поліетиленові пакунки з марихуаною. Пакунки були заховані під верхнім одягом чоловіка та прикріплені до тіла. Загальна вага згортків склала близько півкілограма.

Про цей факт прикордонники повідомили в поліцію. До Польщі чоловік так і не потрапив, його передали правоохоронцям. Чоловікові загрожує відповідальність за незаконне виробництво та перевезення наркотичних засобів (ст. 309 ККУ).