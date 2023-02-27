Наркотики допомогла виявили службова собака

У пункті пропуску Угринів – Долгобичув на Львівщині митники вилучили в українця майже 1,5 кг кокаїну. Їх киянин намагався ввезти з Польщі. Про це ввечері 27 лютого повідомила Львівська митниця.

На заборонені речовини, які водій перевозив у спеціальному сховищі, під обшивкою автомобіля Mini Cooper, спрацювала вівчарка кінологічної служби Львівської митниці Джордана. Спільна оглядова група з митників, прикордонників та працівників СБУ виявила 1,439 кг кокаїну. Речовина білого кольору була розфасована в три упаковки.

«Як встановили правоохоронці, водій легковика – житель Києва, щоквартально перетинав кордон для поїздки в одну з європейських країн, щоб відвідати доньку та онуків. Там купував "товар", перевозив в Україну та збував наркотики розгалуженій мережі клієнтів», – зазначено у повідомленні Львівської митниці.

Киянина затримали, наркотики вилучили на експертизу. Слідчі встановлюють всіх причетних до організації наркотрафіку.