Чоловік при собі мав 1 кг речовин, інші вилучили у нього вдома

Львівська поліція затримала у Брюховичах 22-річного чоловіка, який мав з собою психотропні речовини PVP та таблетки MDMA. Також заборонені наркотичні речовини виявили у нього вдома під час обшуку. Вартість вилучених психотропів оцінили у майже мільйон гривень. Львів’янину оголосили підозру у збуті психотропної речовини.

Чоловіка затримали в Брюховичах вдень 23 лютого. Він мав з собою чотири згортки вагою близько 250 грамів кожен та один пакет з порошкоподібною речовиною, ззовні схожою на психотропну речовину PVP.

«Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці вилучили речовини, схожі на канабіс та PVP, близько тисячі таблеток MDMA, а також електронні ваги, засоби для фасування та інші речові докази. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження. Вартість вилучених речовин, за цінами "чорного ринку", становить майже мільйон гривень», – повідомили у Нацполіції Львівщини 24 лютого.

фото поліції

Чоловіка затримали, суд обере йому запобіжний захід. 22-річному львів’янину повідомили про підозру за ч.1 ст.307 ККУ (незаконне виробництво, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин).