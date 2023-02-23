Перевізника наркотиків затримали 9 березня 2029 року на митному пості на Закарпатті

Суд призначив громадянину Туреччини Сахіну Седату дев’ять років позбавлення волі за спробу перевезти закордон 30 кг героїну, захованого в автомобілі Renault. Інцидент стався ще навесні 2019 року. Тоді охоронець нічного клубу з Німеччини, турок Сахін Седат, намагався перевезти через українсько-угорський кордон 59 брикетів з героїном. Наркотики чоловік тримав у Києві на прохання свого шефа – власника клубу. У суді обвинувачений сказав, що перевозив автомобіль на продаж і мав повертатися додому літаком, про наркотики в авто не знав і свою вину в контрабанді героїну не визнав. Справа розглядалася в суді з 2019 року.

Як зазначається у вироку Мукачівського міськрайонного суду, охоронець нічного клубу у Франкфурт-на-Майні Сахін Седат приїхав в Україну через польський кордон у березні 2019 року. Чоловік приїхав на Renault, яке йому передали у Німеччині. Прибувши до Києва, громадянин Туреччини зустрівся із невстановленими слідством людьми, які передали йому велику партію героїну – 59 брикетів вагою понад 30 кг.

Громадянина Туреччини затримали 9 березня 2019 року на Закарпатті, при спробі перетнути українсько-угорський кордон через митний пост «Лужанка». В автомобілі, на якому їхав Сахін Седат, в спеціально обладнаних тайниках митники виявили героїн.

У суді чоловік свою вину у контрабанді наркотиків не визнав і стверджував, що приїхав до України на прохання власника нічного клубу, в якому працював. У Києві зустрівся з людьми, які його чекали для передачі авто. Renault, за словами обвинуваченого, забрали на автосервіс. Після нібито огляду, машину чоловікові повернули. Відтак, Сахін Седат повертався до Німеччини не літаком, а знову на авто. Їхати через Угорщину йому наказав шеф – власник клубу. Обвинувачений стверджував, що не знав, що везе наркотики і запевняв, що не має стосунку до каналу контрабанди.

Митники, які свідчили у суді, зазначали, що вирішили провести поглиблений огляд Renault на німецьких номерах, оскільки на схожому авто кілька днів перед затриманням Сахіна Седата на пункті пропуску в Солотвині також виявили велику партію наркотиків. Під час перевірки водій Renault помітно нервував, а в його авто в тайниках виявили 59 брикетів героїну вагою понад 30 кг. Експертиза підтвердила, що знайдена речовина є наркотиками.

Справа про контрабанду героїну розглядалася у судах із 2019 року, пройшовши всі інстанції та повернувшись на новий розгляд. Відтак суддя Мукачівського міськрайонного суду Сергій Камінський визнав громадянина Туреччини Сахіна Седата винним за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 ККУ та призначив йому дев’ять років позбавлення волі із конфіскацією майна. Строк відбуття рахуватимуть із дня затримання фігуранта справи – 9 березня 2019 року. Крім того, Сахіна Седата зобов’язали відшкодувати понад 2,8 тис. грн за проведення експертиз. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.