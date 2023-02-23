Охоронця нічного клубу посадили на 9 років за контрабанду 30 кг героїну
Партію наркотиків турок мав перевезти через Закарпаття до Німеччини
Суд призначив громадянину Туреччини Сахіну Седату дев’ять років позбавлення волі за спробу перевезти закордон 30 кг героїну, захованого в автомобілі Renault. Інцидент стався ще навесні 2019 року. Тоді охоронець нічного клубу з Німеччини, турок Сахін Седат, намагався перевезти через українсько-угорський кордон 59 брикетів з героїном. Наркотики чоловік тримав у Києві на прохання свого шефа – власника клубу. У суді обвинувачений сказав, що перевозив автомобіль на продаж і мав повертатися додому літаком, про наркотики в авто не знав і свою вину в контрабанді героїну не визнав. Справа розглядалася в суді з 2019 року.
Як зазначається у вироку Мукачівського міськрайонного суду, охоронець нічного клубу у Франкфурт-на-Майні Сахін Седат приїхав в Україну через польський кордон у березні 2019 року. Чоловік приїхав на Renault, яке йому передали у Німеччині. Прибувши до Києва, громадянин Туреччини зустрівся із невстановленими слідством людьми, які передали йому велику партію героїну – 59 брикетів вагою понад 30 кг.
Громадянина Туреччини затримали 9 березня 2019 року на Закарпатті, при спробі перетнути українсько-угорський кордон через митний пост «Лужанка». В автомобілі, на якому їхав Сахін Седат, в спеціально обладнаних тайниках митники виявили героїн.
У суді чоловік свою вину у контрабанді наркотиків не визнав і стверджував, що приїхав до України на прохання власника нічного клубу, в якому працював. У Києві зустрівся з людьми, які його чекали для передачі авто. Renault, за словами обвинуваченого, забрали на автосервіс. Після нібито огляду, машину чоловікові повернули. Відтак, Сахін Седат повертався до Німеччини не літаком, а знову на авто. Їхати через Угорщину йому наказав шеф – власник клубу. Обвинувачений стверджував, що не знав, що везе наркотики і запевняв, що не має стосунку до каналу контрабанди.
Митники, які свідчили у суді, зазначали, що вирішили провести поглиблений огляд Renault на німецьких номерах, оскільки на схожому авто кілька днів перед затриманням Сахіна Седата на пункті пропуску в Солотвині також виявили велику партію наркотиків. Під час перевірки водій Renault помітно нервував, а в його авто в тайниках виявили 59 брикетів героїну вагою понад 30 кг. Експертиза підтвердила, що знайдена речовина є наркотиками.
Справа про контрабанду героїну розглядалася у судах із 2019 року, пройшовши всі інстанції та повернувшись на новий розгляд. Відтак суддя Мукачівського міськрайонного суду Сергій Камінський визнав громадянина Туреччини Сахіна Седата винним за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 ККУ та призначив йому дев’ять років позбавлення волі із конфіскацією майна. Строк відбуття рахуватимуть із дня затримання фігуранта справи – 9 березня 2019 року. Крім того, Сахіна Седата зобов’язали відшкодувати понад 2,8 тис. грн за проведення експертиз. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.