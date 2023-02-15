Всього в днищі автомобіля Toyota Camry прикордонники знайшли 34 пакети з мефедроном

Волинські прикордонники виявили у днищі автомобіля, який виїжджав з України в Польщу, 17 кг наркотиків. Понад 30 пакетів з мефедроном намагалась вивезти 57-річна мешканка Запоріжжя. Наразі наркотик вилучили на експертизу, за підсумками якої поліція вручатиме підозри.

Контрабанду прикордонники Волинського загону виявили в вівторок, 14 лютого, повідомляє прес-служба Західного управління Держприкордонслужби. Інформацію про можливе перевезення в легковику партії наркотиків інспектори отримали від офіцерів внутрішньої та власної безпеки прикордонного загону.

Коли у пункт пропуску «Устилуг» прибув автомобіль Toyota Camry, його направили на поглиблену перевірку із залученням службового собаки. Під час огляду легковика, за кермом якого з України виїжджала 57-річна мешканка Запоріжжя, оглядова група виявила у днищі транспортного засобу сховок. Там були ретельно утрамбовані поліетиленові пакети з речовиною білого кольору.

Прикордонники опублікували оперативне відео з місця, на якому спеціалісти розбирають сховок та витягують з днища автомобіля пакети з наркотиками.

«Всього прикордонники спільно з оперативними співробітниками, митниками та представниками СБУ дістали 34 таких пакунки. У них знаходилося 17 кілограмів наркотичної речовини, попередньо мефедрону», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі Волинської митниці додають​, що дістатись до сховку вдалось лише після демонтажу задніх коліс та декоративної пластмасової обшивки.

На місце викликали поліцію. Автомобіль вилучили, а пакети з наркотиками направили на експертизу. За її висновками правоохоронці вручатимуть підозри у цій справі. Наразі справу кваліфікують за ст. 305 ККУ (контрабанда наркотиків). Санкція частини першої цієї статті передбачає до восьми років ув'язнення.