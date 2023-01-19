Правоохоронців затримали працівники Державного бюро розслідувань

На Волині двох патрульних поліцейських підозрюють у вимаганні хабарів та продажі психотропів. Як вважає слідство, правоохоронці отримали 20 тис. грн в обмін на те, аби не притягувати порушників до відповідальності. Крім того, патрульні продавали психотропи, вилучені у затриманих. У разі доведення вини правоохоронцям загрожує до десяти років тюрми.

Про оголошення підозр стало відомо в четвер, 19 січня, після повідомлення прес-служби Офісу генпрокурора. За даними слідства, патрульні поліцейські однієї з рот Управління патрульної поліції вимагали та отримали 20 тис. грн за непритягнення до кримінальної та адміністративної відповідальності.

«Вони також збули психотропи, вилучені у затриманих, іншим особам. Задокументовано також факти перевищення патрульними влади, що супроводжувались насильством», – повідомляє сторона обвинувачення.

Правоохоронцям повідомили підозри за ч.3 ст. 368 ККУ (отримання хабара), ч.2 ст. 307 ККУ (збут наркотиків) та ч.2 ст. 365 ККУ (перевищення влади, що супроводжувалось насильством).

У разі доведення вини чоловікам загрожує до десяти років тюрми. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.