ДБР завершило розслідування справи екс-поліцейського з Волині, який влітку минулого року влаштував стрілянину біля річки. Чоловік відпочивав біля Хрінницького водосховища на Рівненщині. З наразі невідомих причин правоохоронець побив одного з відпочивальників, а тоді безпричинно влаштував хаотичну стрільбу з табельної зброї. Чоловіка вже звільнили з поліції, за скоєне йому загрожує до семи років тюрми.

Про завершення досудового розслідування у цій справі стало відомо в середу, 18 січня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Як встановило слідство, 28 серпня поліцейський влаштував стрілянину під час відпочинку поблизу Хрінницького водосховища на Дубенщині.

Зокрема, в присутності інших відпочивальників він спочатку побив мешканця Волині, який теж відпочивав з друзями неподалік, а потім, без будь-якого приводу, ще й почав вести хаотичну стрілянину з табельної вогнепальної зброї.

«Рівненською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно нині вже колишнього начальника одного з відділів слідчого управління ГУ НП у Волинській області. Йому інкримінують хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї», – йдеться у повідомленні.

У разі доведення вини йому загрожує від трьох до семи років ув'язнення. Відомо, що чоловіка вже звільнили з поліції.