Слідчі Державного бюро розслідувань вручили підозру екс-правоохоронцеві з Волині, який влаштував стрілянину під час відпочинку біля річки. Інцидент стався наприкінці серпня цього року, але відомо про нього стало у четвер, 3 листопада, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Зазначається, що поліцейського вже звільнили з посади, однак, невідомо, коли саме це відбулось.

Як встановили слідчі, чоловік влаштував стрілянину 28 серпня під час відпочинку біля Хрінницького водосховища на річці Стир.

«Грубо порушуючи громадський порядок з хуліганських спонукань, в присутності інших відпочивальників наніс тілесні ушкодження жителю Волині, який теж відпочивав з друзями неподалік. Пізніше правоохоронець без будь-якого приводу почав вести хаотичну стрілянину з табельної вогнепальної зброї», – повідомляє прокуратура.

Відомо, що правоохоронець перебував на посаді начальника одного з відділів слідчого управління поліції Волині. Його вже звільнили з поліції.

Чоловікові вже вручили підозру за ч.1 та ч.4 ст. 296 ККУ (хуліганство, вчинене з застосуванням вогнепальної зброї). У разі доведення вини йому загрожує від трьох до семи років ув'язнення.