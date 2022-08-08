Внаслідок пострілу, здійсненого з пневматичної зброї, було пошкоджене заднє скло

У селищі Квасилів неподалік Рівного невідомий обстріляв автомобіль Mercedes-Benz, який був на стоянці. Всередині салону в цей момент перебував 21-річний юнак разом зі своєю знайомою. Внаслідок події вони не постраждали, натомість збитків зазнав лише автомобіль, у якого було пошкоджене заднє скло. Наразі стрільця розшукують, про його мотиви поки що нічого не відомо.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, інцидент стався близько 22:00 у суботу, 6 серпня, в селищі Квасилові. 21-річний місцевий мешканець повідомив, що неподалік магазину на вулиці Молодіжній невідома особа стріляла в його автомобіль.

«Поліцейські встановили, що заявник із знайомою перебували в салоні припаркованого на стоянці автомобіля Mercedes-Benz. Внаслідок пострілу, який попередньо було здійснено із пневматичної зброї, пошкоджено заднє скло транспортного засобу. Ніхто, на щастя, не постраждав», – йдеться у повідомленні.

За версією поліції, по автомобілю стріляли з пневматичної зброї. Куля пошкодила заднє скло автомобіля

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, опитують свідків, встановлюють збитки та причетних до скоєного осіб. За результатами проведеної першочергової перевірки прийматиметься відповідне процесуальне рішення. Поки що невідомо, чи був це випадковий постріл, чи хтось скоїв злочин свідомо.

Кримінальне провадження щодо цього інциденту поки що не відкривали.