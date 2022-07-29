Чоловік двічі вистрелив з незареєстрованої мисливської рушниці

У 48-річного мешканця Рівного, який на початку березня застрелив двох перехожих, виявили психічне захворювання. Згідно з висновком судово-психіатричної експертизи, чоловік страждає недугою, внаслідок якої не може усвідомлювати своїх дій. Відтак слідчі наполягатимуть у суді на примусовій госпіталізації підозрюваного до спецзакладу.

Про завершення досудового розслідування в цій справі прес-служба поліції Рівненщини повідомила у п'ятницю, 29 липня.

Зазначимо, що інцидент стався вдень 4 березня. Тоді 48-річний мешканець Рівного, перебуваючи на балконі на вулиці Костромській, як мінімум двічі вистрелив з незареєстрованої мисливської рушниці. Він поранив 36-річного та 27-річного чоловіків. Внаслідок травм вони загинули на місці. Поліції він пояснив, що чоловіки здались йому підозрілими.

Як встановило слідство, підозрюваний страждає від психічного захворювання. «Під час досудового розслідування було проведено комплекс слідчих дій та призначено ряд експертиз, зокрема й судову психолого-психіатричну. Відповідно до висновку останньої, підозрюваний страждає психічним захворюванням, не може усвідомлювати свої дії та керувати ними», – йдеться у повідомленні.

За результатами зібраної доказової бази слідчі скерували до суду матеріали кримінального провадження із клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру. Зокрема, вони наполягають на госпіталізації до психічного закладу із суворим наглядом.