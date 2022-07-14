Поліцейські встановили, що пістолет стріляв гумовими кулями. Його вилучили на експертизу

У селі Переброди Сарненського району 20-річний юнак влаштував стрілянину і поранив 23-річного односельця. Також він з необережності поранив себе у руку. Конфлікт між хлопцями стався через дівчину. Спершу вони посперечались біля магазину, згодом конфлікт продовжився біля помешкання одного з фігурантів. 20-річний хлопець зі свого автомобіля вистрелив у знайомого і поранив його у стегно. Коли присутні намагались відібрати у нього зброю, він випадково поранив себе у руку. Травми у хлопця неважкі, йому надала допомогу місцева фельдшерка. Поліція відкрила справу за статтею про хуліганство.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, інцидент стався ввечері 12 липня. До правоохоронців звернувся мешканець села Переброди і повідомив, що неподалік його помешкання відбувається бійка. Вже за годину до поліції зателефонували медики, що до лікарні з вогнепальним пораненням потрапив 23-річний мешканець села.

Слідчі встановили, що конфлікт між двома молодими чоловіками розпочався через дівчину. Неподалік місцевого магазину між ними відбулась словесна перепалка, після чого один з учасників конфлікту сів у машину і поїхав з двома друзями до себе додому.

«Невдовзі до припаркованої біля будинку машини, в салоні якого залишилися хлопці, для продовження розбірок прийшов 23-річний односелець із трьома товаришами. Відкривши двері транспортного засобу — 20-річний вистрілив пістолетом йому в ногу. Коли присутні хлопці намагалися відібрати в нього зброю, він випадково вистрелив собі в руку», – описують події того вечора поліцейські.

У потерпілого 23-річного жителя Переброд медики діагностували вогнепальне поранення стегна та госпіталізували в травматологічне відділення. 20-річному постраждалому на місці події надала допомогу місцева фельдшерка.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 296 ККУ (хуліганство, вчинене групою осіб). Санкція статті передбачає обмеження волі до п'яти років. Крім того, у юнака вилучили пістолет для відстрілу гумовими кулями. Його скерують на експертизу.