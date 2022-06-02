Чоловік застрелив колишнього тестя, а також поранив його дружину і сина

У селі неподалік Сарн 37-річний чоловік застрелив колишнього тестя, а також поранив його дружину і сина. Злочин він здійснив після того, як знайшов застреленим свого 35-річного брата, який, імовірно, вчинив самогубство. Чоловіка затримали місцеві мешканці та передали поліції. Наразі відомо, що він не заперечує провину. За скоєне йому загрожує довічне ув'язнення.

Як повідомляє прес-служба поліції Рівненщини, інцидент стався близько 22:30 у середу, 1 червня, у селі Рудня-Карпилівська Сарненського району. Як встановили слідчі, у той вечір в себе вдома 35-річний чоловік покінчив життя самогубством, здійснивши постріл в голову із незареєстрованої двоствольної мисливської рушниці.

«37-річний рідний брат, коли виявив молодшого мертвим, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, забрав його зброю і пішов до будинку своїх колишніх тестя і тещі. Там вистрілив у груди 51-річному чоловікові, який загинув на місці події, вдарив прикладом по голові 46-річній жінці та завдав вогнепальне поранення в ногу їхньому 27-річному синові», – йдеться у повідомленні. Потерпілих доправили до лікарні.

Зловмисника допомогли затримати до приїзду правоохоронців місцеві жителі.

Чоловіку вже повідомили про підозру за фактами умисного вбивства та замахом на вбивство двох осіб. Відомо, що він не заперечує свою провину. З яких мотивів він вчинив злочин, наразі встановлює слідство. За скоєне чоловікові загрожує від десяти до 15 років тюрми, або навіть довічне ув'язнення.

Крім того, у рамках кримінального провадження поліцейські встановлюватимуть також і обставини скоєного самогубства 35-річним жителем села Рудня-Карпилівська.