Інцидент стався в обідню пору на березні Білого озера, що на Рівненщині

На березні Білого озера 49-річний мешканець Рівненщини влаштував стрілянину. Чоловік дістав з багажника свого автомобіля Toyota Land Cruiser зброю та чотири рази вистрелив вгору. Чому він так зробив, наразі не пояснюють. Чоловіка зупинив його товариш, який забрав і розрядив зброю. За скоєне порушнику загрожує до семи років ув'язнення.

Як повідомляє прес-служба поліції Рівненщини, інцидент стався близько 12:30 у понеділок, 27 червня. Поліцію повідомили, що на березі озера в селі Рудка Вараського району невідомий влаштував стрілянину.

«49-річний житель Вараського району, перебуваючи на відпочинку у селі Рудка, дістав із багажника позашляховика Toyota Land Cruiser належну йому зброю та здійснив орієнтовно чотири постріли вгору. Протиправні дії чоловіка припинив товариш, який був поряд: відібрав зброю та розрядив її», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок хуліганських дій 49-річного жителя села Собіщиці ніхто не постраждав. За зовнішніми ознаками він перебував у стані сп'яніння.

Автомобіль та зброю порушника вилучили Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство). За скоєне йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.