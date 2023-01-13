Фото зі слідчого експерименту, проведеного під час розслідування

На Тернопільщині двох поліцейських з Управління стратегічних розслідувань звинуватили у безпідставних затриманнях. За версією слідства, поліцейські в інтересах знайомого затримали двох людей, погрожували їм зброєю і незаконно утримували в приміщенні поліції. Відомо, що один з правоохоронців вже є фігурантом інших розслідувань: чоловіка підозрюють у організації нарколабораторії та в катуванні.

Про вручення підозр стало відомо у п'ятницю, 13 січня, після повідомлення прес-служби прокуратури Тернопільщини. За даними слідства, працівники Управління стратегічних розслідувань у травні 2022 року на території приватного підприємства у передмісті Тернополя, діючи в приватних інтересах знайомого без будь-яких підстав затримали двох людей. При цьому вони погрожували зброєю та застосовували фізичне насильство.

Надалі потерпілих незаконно доставили у приміщення УСР в Тернопільській області та тримали там близько години без складання процесуальних документів.

«Прокуратури повідомили про підозру начальнику відділу Управління стратегічних розслідувань в області ДСР НП України та його підлеглому у завідомо незаконному затриманні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, перевищенні службових повноважень, незаконному проникненні до іншого володіння особи та проведенні у ньому обшуку», – йдеться у повідомленні.

У разі доведення вини їм загрожує до восьми років ув'язнення. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від посад.

У прокуратурі додають, що один з підозрюваних вже є фігурантом у інших кримінальних провадженнях за фактом катування та організації нарколабораторії. Нагадаємо, підозру в цій справі він отримав 11 січня. Працівники Державного бюро розслідувань встановили, що правоохоронець організував нарколабораторію, але для прикриття начебто сам розслідував її діяльність. Тим часом він разом зі спільником щомісяця виготовляв психотропів на 1 млн грн.