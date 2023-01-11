Правоохоронцю вже вручили підозру, йому загрожує до восьми років тюрми

Поліцейський із Тернопільщини заради прикриття розслідував діяльність нарколабораторії, яку сам і створив. Схему викрили працівники ДБР, які встановили, що в місяць на лабораторії виготовляли психотропів на 1 млн грн. Працювала ця схема ще з 2021-ого року. Яку саме посаду обіймає чоловік, наразі не повідомляють, однак прокуратура уточнює, що працював він в Управлінні стратегічних розслідувань. Відомо, що його вже відсторонили від роботи у поліції.

Про вручення підозри правоохоронцю стало відомо в середу, 11 січня, після повідомлення прес-служби Державного бюро розслідувань. Як встановило слідство, у 2021 році працівник поліції нібито розслідував справу про виробництво наркотиків, документував діяльність злочинної групи, яка виготовляла небезпечні психотропні речовини PVP та амфетамін.

«Як встановило ДБР, насправді працівник поліції використовував цю справу як прикриття своєї протиправної діяльності. Оскільки саме він разом зі спільником організував діяльність цієї нарколабораторії. Він підшукав для неї приміщення – гараж у кооперативі в одному з районів обласного центру. Приміщення обладнали усім необхідним для виготовлення наркотичних та психотропних речовин», – повідомляють в ДБР.

За оперативними даними, обсяги виробництва наркотиків у тому числі психотропу PVP та амфетаміну сягали не менше 1 млн грн.

Правоохоронцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 317 ККУ (організація місця для незаконного виготовлення психотропних речовин). Передбачене статтею покарання – від чотирьох до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

Також повідомлено про підозри та обрано запобіжні заходи для інших учасників незаконного бізнесу.