Трьох поліцейських з Тернопільщини звинуватили у перевищенні службових повноважень та катуванні. За версією слідства, працівники управління стратегічних розслідувань заблокували у Тернополі мікроавтобус, вивели звідти чоловіків та силою змусили їх лежати на узбіччі обличчями вниз. Зазначається також, що вони діяли «у інтересах знайомого». Правоохоронцям вже вручили підозри, але чи відсторонили їх від посад у поліції – наразі невідомо.

Про інцидент стало відомо у середу, 28 грудня, після повідомлення прес-служби прокуратури Тернопільщини. Як встановили слідчі, працівники управління стратегічних розслідувань на узбіччі дороги в Тернополі заблокували бус із тернополянами. Коли саме це сталось, не зазначено.

«Діючи в інтересах свого знайомого, виходячи за межі наданих їм прав та службових повноважень, без будь-яких законних на те підстав співробітники УСР із застосуванням заходів фізичного та психологічного впливу здійснили затримання чоловіків, що перебували у автомобілі. Вони силою витягли їх з авто та завдали тілесних ушкоджень, хоча потерпілі не чинили їм жодного опору», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці впродовж двох годин незаконно утримували чоловіків в безпорадному стані, лежачи на узбіччі проїзної частини дороги обличчям вниз з заведеними за спину руками в кайданках.

Наразі трьом поліцейським вручили підозри за ч. 1 ст. 371 ККУ (завідомо незаконне затримання), ч. 2 ст. 365 ККУ (перевищення влади), ч. 2 ст. 127 ККУ (катування). Незабаром їм оберуть запобіжні заходи. Чи відсторонили чоловіків від роботи у поліції, наразі невідомо. Справу розслідує Державне бюро розслідувань. У разі доведення вини правоохоронцям загрожує до десяти років тюрми.