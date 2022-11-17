Троє працівників управління стратегічних розслідувань відсторонили від посад у поліції

Трьох поліцейських з Тернопільщини підозрюють у катуванні чоловіка та незаконному проникненні у його житло. За версією слідства, правоохоронці таким чином змушували його зізнатись у збуті наркотиків. Наразі всіх трьох поліцейських відсторонили від роботи, а за катування їм загрожує до десяти років ув'язнення.

Про вручення підозри стало відомо у четвер, 17 листопада, після повідомлення прес-служби прокуратури Тернопільщини. За даними слідства, троє працівників управління стратегічних розслідувань незаконно проникли до квартири тернополянина.

«Щоб змусити господаря помешкання зізнатись у збуті наркотиків, вони побили його, завдавши удари у різні частини тіла й одягнувши при цьому йому на голову поліетиленовий пакет, а на руки – кайданки», – йдеться у повідомленні.

Підозрюваних вже відсторонили від посад. Наразі їм інкримінують порушення одразу двох статей ККУ: ч. 2 ст. 127 (катування) та ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла). У разі доведення вини правоохоронцям загрожує до десяти років ув'язнення. Справу розслідує Державне бюро розслідувань.