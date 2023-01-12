Працівники ДБР затримали правоохоронця під час отримання 10 тис. грн хабара

Начальника відділу поліції на Тернопільщині затримали під час отримання 10 тис. грн хабара. Як стало відомо ZAXID.NET з власних джерел, йдеться про начальника бережанського відділу поліції Артема Колодія. За версією слідства, правоохоронець вимагав «данину» в місцевого підприємця. Поліцейський вимагав поділитись прибутком, а якщо той відмовиться – пригрозив заблокувати роботу. Затримали правоохоронця у машині підприємця в момент отримання хабара. Посадовець в останній момент намагався викинути гроші на тротуар, але все ж йому вручили підозру за статтею про отримання неправомірної вигоди.

Про викриття правоохоронця стало відомо в четвер, 12 січня, після повідомлення прес-служби Теруправління Державного бюро розслідувань у Львові. Як встановили слідчі, поліцейський вимагав гроші від місцевого підприємця, який займався продажем деревини.

«Не дивлячись на те, що чоловік офіційно купував деревину у лісгоспів, а потім перепродавав її, правоохоронець вирішив, що той має поділитися з ним і без того невисокими прибутками людини. Він запропонував пенсіонеру щомісячну абонплату за так звану «опіку», а якщо той відмовиться від співпраці – пообіцяв заблокувати його діяльність», – йдеться у повідомленні.

Працівники ДБР затримали фігуранта під час отримання 10 тис. гривень, які той визначив платою за чотири місяці. Передача грошей відбулася в машині літнього чоловіка. Під час затримання правоохоронець намагався позбутися грошей, викинувши їх на тротуар.

Щодо цього інциденту чоловікові повідомили про підозру за ч.3 ст. 368 ККУ (отримання хабара). У разі доведення вини йому загрожує до десяти років тюрми. Наразі слідчі встановлюють причетність правоохоронця до організації інших злочинних схем. Також незабаром чоловіка повинні відсторонити від посади.