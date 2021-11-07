Наркотики знайшли у схованці у днищі рефрижератора

У пункті пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке» словацькі митники виявили 33 кг героїну. Вантажівка везла через кордон сульфат заліза, наркотики знайшли у днищі рефрижератора. За кермом фури перебував 29-річний мешканець Закарпаття. Пункт пропуску на українській стороні фура пройшла без проблем.

Про затримання словацькими митниками вантажівки з наркотиками повідомив депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола («Рідне Закарпаття»). За його даними, фура перетнула український кордон о 4:00 суботи, 6 листопада. На словацькому КПП у Вишньому Нємецькому митники знайшли 33 кг героїну, наркотики знаходилися в днищі рефрижератора.

«Вантажівка була на словацькій реєстрації із пропискою у місті Міхаловце. Кермував фурою громадянин України та мешканець Закарпаття 1992 року народження. Орієнтувань щодо перевізника (словацька фірма SLOVAK TRANS) та фірми-відправника вантажу ПАТ “СУМИХІМПРОМ” не було», – повідомив Віталій Глагола. Також він додав, що фура була на сканері в українських митників, але там заховані наркотики не виявили.

Наразі офіційної інформації про виявлення понад 30 кг героїну на КПП «Ужгород – Вишнє Нємецьке» ні українська, ні словацька митниця не надавала. Також повідомлення про затримання вантажівки немає і у словацьких ЗМІ.