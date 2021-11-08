Словацькі митники заявили про затримання найбільшої партії наркотиків з України

Словацькі митники офіційно прокоментували затримання на КПП «Ужгород – Вишнє Нємецьке» вантажівки, в якій виявили понад 33 кг наркотиків. За даними словацької сторони, наркотики у фурі з України виявив службовий собака, для виявлення сховку митникам довелося розрізати підлогу вантажівки. Під час демонтажу підлоги у вантажівці знайшли 159 пакетів із наркотиками. Водія фури, мешканця Закарпаття, затримали, зараз він знаходиться у СІЗО.

За даними Фінансового управління Словаччини (орган державного управління Словаччини у сфері податків, зборів і мит), у пакетах, схованих у днищі вантажівки, знаходилося 33,64 кг наркотичних речовин, наразі це – найбільша партія наркотиків, яку затримали на східному кордоні Словаччини. У відомстві підтвердили, що за кермом вантажівки був громадянин України. Словацькі митники також уточнюють, що наркотичні речовини були заховані у рефрижераторі вантажівки.

«Вантажівка пройшла стандартну перевірку за допомогою системи інспекційного сканування. Під час цієї перевірки було виявлено підозріле місце, де могли знаходитися інші товари, крім заявлених. Згодом працівники фінансового управління провели повну фізичну перевірку із застосуванням службових собак, навчених виявляти сліди запаху тютюну, наркотиків та психотропних речовин. Собаки вказали на підозрілі місця на підлозі вантажівки, які надалі митники оглядали фіброскопом», – йдеться в офіційному коментарі Фінансового управління Словаччини.

Словацькі митники також уточнюють, що для приховання наркотиків у вантажівці було облаштоване спеціальне укриття. Після прорізання отворів у подвійній підлозі вантажівки митники виявили порожнини, в яких зберігалися підозрілі пакети, загорнуті в білу тканину.

«Вони зберігалися в напівпрозорих пластикових пакетах у порожнинах підлоги між пінополістиролом і пінопластом. Під час демонтажу підлоги співробітники фінансового управління вилучили з притулку 159 пакетів, які містили невідому підозрілу речовину загальною кількістю 33,64 кг. На місці проведено скринінг-тест на наявність наркотичних засобів з позитивним результатом», – зазначають словацькі правоохоронці.

У Фінансовому управлінні також додають, що водія фури затримали, зараз українець знаходиться у СІЗО, йому оголосили про підозру. Наразі очікується лабораторна експертиза, яка має визначити вид наркотиків, виявлених в українській вантажівці на кордоні.

Нагадаємо, вночі суботи, 6 листопада, у пункті пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке» у фурі з України словацькі митники виявили понад 33 кг наркотиків. За інформацією депутата Ужгородської міськради Віталія Глаголи («Рідне Закарпаття»), вантажівка везла через кордон сульфат заліза, наркотики знайшли у днищі рефрижератора. За кермом фури перебував 29-річний мешканець Закарпаття. Вантажівка була на словацькій реєстрації із пропискою у місті Міхаловце. Пункт пропуску на українській стороні фура пройшла без проблем.

У Державній митній службі України в офіційному коментарі щодо ситуації з виявленням 33 кг героїну на пункті пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке» зазначили, що Держмитслужба «завжди в межах компетенції вживає заходи для встановлення причетності посадових осіб митниці до протиправної діяльності та, у разі підтвердження фактів порушення, притягнення таких посадових осіб до відповідальності, передбаченої законом». Більше жодної офіційної інформації щодо затримання вантажівки з наркотиками на КПП «Ужгород – Вишнє Нємецьке» у Держмитслужбі не оприлюднили.