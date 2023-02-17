Двох мешканців Львівщини засудили до 8 років тюремного ув'язнення за контрабанду наркотиків в особливо великих розмірах. Чотири роки тому чоловіків спіймали на кордоні з 1 кг прекурсорів псевдоефедрину, який вони сховали у паливному баку автомобіля. Експертиза виявила, що наркотики – підробка, але це не врятувало чоловіків від вироку суду, повідомила прес-служба прокуратури Тернопільщини у п'ятницю, 17 лютого.

За даними слідства, у липні 2019 року, двоє мешканців Львівщини за 6 тис. доларів придбали в одній з країн Євросоюзу наркотичні таблетки. А саме – 221 банку препарату із вмістом понад 1 кг прекурсору псевдоефедрину. Чоловіки мали намір ввезти психотропи в Україну.

«Щоб приховати від митного контролю заборонені до ввезення речовини, вони обладнали у паливному баку автомобіля таємний сховок і розмістили в ньому запаковані таблетки із прекурсорами. Під час перетину державного кордону України на митному пості «Краківець» співробітники УСБУ в Тернопільській області виявили та вилучили сховані в автомобілі речовини», – йдеться у повідомленні прокуратури Тернопільської області, у якій вели цю справу.

Під час розслідування виявилося, що таблетки, які придбали мешканці Львівщини у Європі, були підробкою. Хоч чоловіки й не знали цього, вони свідомо хотіли ввезти наркотики в Україну. Двох мешканців Львівської області засудили до 8 років ув'язнення за контрабанду наркотиків в особливо великих розмірах.

Вирок ще не вступив у законну силу, є ще можливість подати апеляцію. У прокуратурі Тернопільщини не розголошують ані віку засуджених, ані інших деталей про них.