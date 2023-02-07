Чоловік перевозив велику кількість медикаментів у багажнику та під сидіннями мікроавтобуса

У понеділок, 6 лютого, у пункті пропуску «Грушів» на кордоні з Польщею у львів’янина вилучили близько 650 упаковок медикаментів російського виробництва, які він незаконно намагався завезти в Україну.

За даними Західного регіонального управління Держприкордонслужби, спробу ввезення в Україну препаратів російського виробництва виявили у пункті пропуску «Грушів», що на кордоні з Польщею.

Контрабандні ліки вилучили на кордоні (фото ДПСУ)

Лікарські засоби різних найменувань перевозив 46-річний українець, який повертався в Україну мікроавтобусом. Під час огляду транспортного засобу прикордонники спільно з митниками знайшли в багажному відділенні та під пасажирським сидінням 648 упаковок медичних препаратів, країна виробник яких – Росія.

У Держприкордонслужбі уточнили ZAXID.NET, що медикаменти намагався перевезти через кордон 46-річний львів’янин. На нього склали протокол, а препарати вилучили. За цим фактом триває перевірка.