Ліки транспортували та зберігали без дотримання температурних і санітарних вимог

Служба безпеки України викрила організовану злочинну групу, яка контрабандою ввозила медичні препарати невідомого походження та якості. Серед ліків – засоби, рекомендовані під час згортання крові при захворюванні на коронавірус, повідомили у прес-центрі СБУ.

Як розповіли у відомстві, продукцію в Україну доставляли літаками з однієї з країн Південно-Східної Азії. Ліки транспортували та зберігали без дотримання температурних і санітарних вимог.

Згідно з попередніми висновками фахівців Держлікслужби, вилучені медичні препарати можуть нести потенційну загрозу життю та здоров’ю людей.

відео СБУ

Оперативники СБУ встановили, що ділки також поставляли в Україну медичні препарати онкологічної та репродуктивної групи. Медичні препарати зловмисники реалізовували через інтернет-мережу і низку безліцензійних аптечних закладів.

Внаслідок обшуків було вилучено 4,2 тис. упаковок, незареєстрованих в Україні медичних препаратів, на загальну суму майже 6,5 млн грн; 66,2 тис. доларів США та 65 тис. грн готівкою; банківські картки, які використовувались для розрахунку за медичні препарати; комп’ютерну техніку та інші матеріали із доказами протиправної діяльності.

Як інформував ZAXID.NET, раніше у США за ввезення і контрабанду в країну підроблених препаратів проти раку і гепатиту С було засуджено двох громадян України, 36-річного Максима Ненадова і 34-річного Володимира Ніколаєнка.