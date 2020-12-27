Вчені із Великої Британії випробовують новий препарат Storm Chaser, який потенційно може надати швидкий імунітет до коронавірусу. Про це пише британський сайт новин The Guardian.

Препарат розробили Університетський коледж Лондона спільно із фармацевтичною компанією Astra Zeneca, яка спільно із Оксфордським університетом створювала вакцину від коронавірусу.

Ліки є «коктейлем» із антитіл та, як прогнозують розробники, можуть захистити людину від зараження на термін від шести місяців до року.

Наразі цей препарат ввели для десяти добровольців. В разі схвалення регулятором ці ліки зможуть бути доступними вже у березні чи квітні.