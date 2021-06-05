В автомобілі у чоловіка виявили 300 ампул дороговартісних ліків

Зранку суботи, 5 червня у пункті пропуску «Рава-Руська» митники затримали контрабанду ліків на 10 млн грн. Про це повідомила Державна митна служба України.

У повідомленні Держмитслужби вказано, що пункт пропуску «Рава-Руська» заїхав автомобіль на іноземній реєстрації під керуванням 35-річного українця. Для проходження митного контролю водій обрав смугу руху «зелений коридор». Однак під час огляду серед особистих речей у багажному відділенні авто митники виявили 300 ампул ліків.

«Орієнтовна вартість 1 ампули близько 35-40 тис. грн. Зі слів водія ліки попросили перевезти через кордон, і про їх вартість він не знав», – йдеться у повідомленні митниці.

Серед ліків, які перевозив чоловік, виявили препарати для хворих на гемофілію, що допомагають згортанню крові.

На водія склали протокол про порушення митних правил передбаченого ст. 471 Митного кодексу України. Ліки, орієнтовна вартість яких понад 10 млн грн, вилучили.