Собака під час перевірки авто дав сигнал про наркотичні речовини

Прикордонники Львівського загону викрили дві спроби перевезення через кордон наркотичних речовин. Один випадок зафіксували у пункті пропуску «Шегині», інший – у «Грушеві».

«Під час перевірки легковика Peugeot, яким через пункт пропуску «Шегині» слідував до Польщі 32-річний наш співвітчизник, під сидінням водія було виявлено порошкоподібну речовину білого кольору. Попередньо встановлено, що дана речовина – амфетамін», – повідомили у Держприкордонслужбі 23 листопада.

Незаконні речовини допоміг виявити службовий собака, натренований на пошук наркотичних речовин. Про знахідку повідомили у Нацполіцію.

Як повідомляють прикордонники, другий випадок трапився у пункті пропуску «Грушів». Під час перевірки пасажирів рейсового автобуса у 20-річної українки виявили згорток з речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження, який вона сховала у пачці з-під сигарет. Дівчина зізналася, що це марихуана.