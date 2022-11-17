Вармість контрабанди становить понад 9 млн грн

У пункті пропуску «Рава-Руська-Гребенне» виявили контрабандні сигарети. Контрабандисти вільно перетнули українську частину кордону, а на польській у них викрили незаконний товар. Пачки без акцизів заховали у ялинові бруси.

«Співробітники митниці у Гребенному оглянули вантажний автомобіль, який перевозив контейнер. Згідно з документами, вантажем були ялинові дошки. Товар прямував з України до Великої Британії», – повідомляє окружна податкова адміністрація у Любліні, якій підпорядковується митна служба.

Вантажівку просканували рентгеном. У пошуках контрабанди також брав участь службовий собака. Під час детального обшуку поліцейські виявили сигарети у спеціально підготовлених дошках. Як видно з фото і відео, контрабандисти перевозили сигарети ТМ Rothmans.

Загалом виявили понад 82 тис. пачок сигарет без польських акцизних марок. Їхня ринкова вартість становить понад 1,2 млн злотих (близько 9,7 млн грн). Сигарети та тягач із напівпричепом та контейнером вилучили. Водій ванажівки, громадянин України, свою провину не визнав.

У повідомленні зазначено, що контрабанду виявили ще 6 листопада, але про це митники повідомили лише у середу, 16 листопада.